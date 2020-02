Vinteren er på vej mod rekord - kan blive den varmeste i 147 år

Regnen har silet ned, mens vestenvinden er blæst ind over Danmark, og flere gange har termometeret vist over 10 graders varme.

Sådan har vinteren foreløbigt været med et helt usædvanligt mildt vintervejr, og intet tyder på de store vejrmæssige ændringer i den kommende uges tid.

Med den foreløbigt varme vinter kombineret med et dybt kig i prognoserne frem mod afslutningen af februar, ventes vinteren at ende med en middeltemperatur på 5,0 grader.

Varmeste vinter

Dermed er vi er på vej mod den varmeste vinter, siden målingerne begyndte i 1874.

Den varmeste vinter i dansk vejrhistorie fra 2006/2007 på 4,7 grader synger således på sidste vers og overhales med stor sikkerhed af vinteren 2019/2020.

Den normale temperatur for de tre vintermåneder er 0,5 grader.

Med udsigt til den nye varmerekord er fem af de ti varmeste vintre indtruffet i dette årtusinde.

Tre varme vintermåneder

Den nye varmerekord for vinteren er et resultat af tre usædvanligt varme vintermåneder.

December blev med med en middeltemperatur på 4,7 grader den ottende varmeste gennemtiderne.

Herefter fulgte en januar, der med en middeltemperatur på 5,5 grader blev rekordvarm.

Februar tegner med en middeltemperatur på 5,0 grader til at blive den næstvarmeste siden 1874.

Vinteren 2019/2020 kommer til at slå en række andre rekorder med et varmt islæt.

Aldrig har den koldeste vinternat været varmere

En af dem er et resultat af, at hård frost ikke for alvor nåede at få sit tag i Danmark.

Siden målingerne begyndte i 1874 har vi ikke tidligere oplevet, at vinterens absolut laveste temperatur har været så høj, som det har været tilfældet i denne vinter.

Vinterens laveste temperatur er foreløbigt -5,8 grader, der blev målt sidst i december.

Rekorden for den højeste minimumtemperatur målt i løbet af en hel vinter er -7,5 grader, som blev den laveste temperatur i den varme vinter 1988/1989.

De seneste tre måneder har også udmærket sig ved usædvanligt mange dage med temperaturer over 10 grader.

Vinterens foreløbigt højeste temperatur på 14,7 grader blev målt ved Hammerodde på Bornholm den 16. februar.