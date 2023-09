Vindstød op til stormstyrke og store mængder regn rammer Danmark i dag

Efteråret viser for alvor sit sande ansigt tirsdag, da der både er udsigt til kraftige vindstød og i nogle landsdele store mængder regn.

Allerede fra morgenstunden står den på spredte byger over navnlig den vestlige del af landet.

Samtidig står mange også op til en noget blæsende morgen med op til hård vind til kuling i nogle kystområder.



Vinden forventes generelt at være tiltagende i dagens løb, og i den forbindelse har TV 2 Vejret udsendt et varsel for vindstød af stormstyrke.

Varslet er gældende i Vestjylland fra Ringkøbing Fjord til grænseområdet i tidsrummet klokken 15 til 21. Derudover er der også varslet i de fleste kommuner ud til Kattegat fra klokken 17 til 23.