Vindstød op til stærk storm rammer Danmark

Sådan rammer vindstødene

Allerede onsdag eftermiddag blæser det op i forbindelse med onsdagslavtrykket.

Her kan vindstødene nå stormende kuling flere steder. Ved Bornholm og den jyske vestkyst kan det ikke udelukkes, at der kan komme et enkelt stormstød sidst på eftermiddagen.

Ellers er det først onsdag aften, at vinden for alvor tager til.

Først blæser det op i den sydvestlige del af landet. I løbet af natten til torsdag breder vindfeltet sig østover. Generelt vil det blæse op til kulingstyrke fra vest med vindstød af stormstyrke.