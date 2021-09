Vindstød af stormstyrke flere steder - og det ustadige efterårsvejr fortsætter

Gråt og vådt fredag

Efter torsdagens lavtryk venter det næste allerede fredag, hvor et frontsystem allerede natten til fredag sender et gedigent regnvejr op over landet.

Derefter kan der i løbet af fredagen pustes lidt ud inden en koldfront sender nye forsyninger ind til den vestlige del af Danmark. Vådest ventes det næste døgn at blive i Jylland med over 30 millimeter regn.

Vådt i vest i weekenden

Lørdag bliver en overgangsdag med mere tørt vejr og kun lidt spredte byger. Solen vil endda kunne titte lidt frem.

Men natten til søndag kommer igen et regnvejr op til landet i forbindelse med et nyt lavtryk. Endnu engang er det Jylland, der får det meste, hvor der nogle steder yderligere kan ligges 30 til 40 millimeter oveni hatten med regnvand.

Når weekenden er over kan der lokalt være faldet over 60 millimeter. Over de østlige landsdele 10 til 30 millimeter, mens Bornholm kan gå næsten tørskoet igennem de næste tre dage.