Vil have omdiskuteret gebyr fjernet: - Det store fald er lige præcis, hvad vi frygtede

Flere eksperter peger på, at tolkegebyret, som medfører, at udlændinge, der har været bosiddende i Danmark i over tre år, selv skal betale for en tolk ved besøg hos lægen eller på sygehuset, er skyld i faldet af tolkninger.

Og det får nu flere sundhedsaktører til at kræve, at tolkegebyret bliver fjernet.

- Der er jo ikke nogen grund til at tro, at behovet er faldet. Så derfor kan man godt, når man ser de tal, blive bange for, at der er nogle, der ikke får den tolkebistand, de har brug for, siger Karin Friis Bach (R), formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, til TV 2 og tilføjer:

- Vi har tidligere været ude at sige, at vi synes, at tolkegebyret skal afskaffes, og det vil jeg gerne gentage.

Sundhed skal ikke bruges til at lære dansk

Da tolkegebyret i sin tid blev indført, blev det også mødt af kritiske røster fra sundhedsorganisationer, der mente, at brugerbetalingen var diskriminerende og ville føre til ulighed.

Og ifølge direktør for Danske Patienter, Morten Freil, er de nye tal fra TV 2 klar dokumentation for, at frygten var berettiget.