Victor missede sit barns fødsel - gik i ringen i stedet

Der har på mange måder været hårdtslående action i 24-årige Victor Ramons liv de seneste to dage.



For mens aarhusianske Victor Ramon trådte ned fra vægten efter indvejningen fredag, skulle et nyt familiemedlem i stedet måles og vejes. Nemlig bokserens søn, der kom til verden i samme øjeblik.

Først efter kampen kunne Victor Ramon så tage hjem og se sin søn for første gang.

- Jeg skal hjem og holde hende (Victor Ramons kæreste, red.) i hånden og kysse mit barn, sagde Victor Ramon til TV 2 Sport efter kampen.

Grønt lys

Kampen var bokserens første efter et tre og et halvt års fravær. Og det endte med en sejr til danskeren, der havde fået grønt lys hjemmefra til at blive i ringen.

- Hun (Victor Ramons kæreste, red.) støtter mig. Det var ikke engang en diskussion. Hun ved hvor meget arbejde jeg har lagt i det, så hun var bag mig hele vejen.

Victor Ramon fik en pointsejr over georgieren Luka Tvaliashvili ved Danish Fight Night-stævnet i aftes. Og det var ikke svært at finde motivationen forud for kampen.

- Det var en motivation for at give det sidste og for både at tage nogen og give nogen.

Lørdag gav han altså det sidste.

Nu skal han hjem og give det første. Til sin nyfødte søn. Og så med en sportslig sejr i ryggen.

- Det var en fin kamp, og jeg er glad for, jeg vandt. Det var hårdt, og sejren betyder alt.