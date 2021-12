Vi kan fejre lyset tre gange på to uger - og i dag er den største festdag

For en uge siden begyndte eftermiddagene at blive længere. Det gik dog fortsat hurtigere med at gøre morgenerne kortere. Derfor er det også først i dag, at dagslængden som helhed vokser.

Om en uge får vi årets seneste solopgang, og herefter vokser dagslængden i begge ender.

Så den 28. december kan vi igen fejre lyset.