Venstre, DF og Konservative forlader forhandlinger om aflivning af mink

Både statsministeren, fødevareministeren og sundhedsministeren har afvist, at de havde kendskab til, at ordren var ulovlig før den følgende weekend. Nærmere er de ikke kommet det.

Men trods rækken af ministre blev opmærksomme på problemet inden ugens udgang, er der endnu ikke landet en aftale. Regeringen forsøgte sidste uge at få opbakning til en hastelov, men her satte Venstre en kæp i hjulet med beskeden om, at sådan noget ikke kunne forhandles på plads på en eftermiddag.

I dialog med EU

Forhandlingerne dækker alene over den manglende lovhjemmel og spørgsmålet om en tempobonus. Der er altså derfor fortsat intet nyt under solen i forhold til kompensation.

Ifølge Venstre-formanden har regeringen dog givet sig på et helt afgørende punkt og vil nu undersøge muligheden for at give minkavlerne en større pose penge, end der ellers var lagt op til.