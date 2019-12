Vejrskifte rammer Danmark - vindstød kan nå stormstyrke

Efter en våd, mild og grå november går vi nu en blæsende tid i møde, og det tager vi hul på allerede i løbet af det kommende døgn.

Flere lavtryk skal i de kommende dage bevæge sig tæt forbi Danmark, og det vil i perioder få det til at blæse gevaldigt op.

Det mærker vi for første gang i løbet af torsdag aften og særligt natten til fredag, når et mindre lavtryk bevæger sig nord om landet.

Vindstød ved midnat, natten til fredag. Langs en del af den jyske vestkyst kan vindstødene nå stormstyrke. Foto: TV 2 Vejret

På dets sydlige side - hvor Danmark befinder sig - blæser det op fra sydvest, og fra sidst på aftenen vil middelvinden langs den jyske vestkyst fra Vadehavet og til Thy kunne nå hård kuling med omkring 18-20 meter per sekund.

Varsling fra TV 2 Vejret

Langs samme kyststrækning vil vindstødene fra sidst på aftenen også kunne nå stormstyrke. Storm begynder ved 24,5 meter per sekund.

Vindstød natten til fredag klokken 3. Foto: TV 2 Vejret

Natten til fredag vil det kraftige vindfelt brede sig til Kattegatområdet, hvor der i den sydlige del - og dermed langs Odsherreds kyster samt den nordsjællandske Kattegatkyst - kan komme enkelte vindstød af stormstyrke ud på natten.

Fredag morgen kan der ligeledes komme enkelte vindstød af stormstyrke over Østersøen omkring Bornholm, så man især langs den bornholmske vestkyst også kan se vindmålerne nærme sig storm i de stærkeste vindstød.

Udsigten til blæsevejret har fået TV 2 Vejret til at udsende varsel om vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst gældende fra midnat til klokken fire i nat, i den sydlige del af Kattegat fra midnat til klokken syv, og omkring Bornholm fra klokken tre i nat og til og med fredag formiddag klokken 10.

Vindstød af stormende kuling over land

Længere inde over land bliver det - som ofte før - mindre blæsende. Vindstødene kan nå hård til stormende kuling flere steder, mens middelvinden dog blot bliver hård vind.

Luften, der blæser ind over Danmark, i nat er ganske stabil, hvilket blandt andet betyder, at vinden ikke bliver ligeså stødende, som hvis luften er ustabil. Det betyder også, at forskellen mellem middelvind og vindstød ikke bliver så stor, som det kunne tænkes i andre vejrsituationer.

Vindstød fredag morgen klokken 8. Foto: TV 2 Vejret

I takt med, at vinden tiltager fra sydvest, blæses mild luft ind over Danmark fra Nordsøen, og i nattetimerne kan temperaturen i den vestlige del af Jylland stige til cirka 10 grader.

Det kraftigste blæsevejr, vi hidtil har haft dette efterår, ramte landet 14. oktober, hvor middelvinden i Thyborøn nåede 22,7 meter per sekund, hvilket er stormende kuling. Til gengæld er det højeste vindstød målt siden sommer registreret så tidligt på efteråret som den 17. september, hvor vindmåleren ved Nakkehoved i Nordsjælland målte vindstød på 29,8 meter per sekund - svarende til stærk storm.

I næste uge kan Danmark igen blive ramt af flere kraftige blæsevejr - med en stormrisiko på op til 18 procent.