Vejret vender op til ferien

Det er uheldig timing for skolerne motionsdag, der ser ud til at blive en våd omgang.

På fredag, ved efterårsferiens start, bliver det vådt og blæsende – et sandt efterårsvejr med silende regn. Det er lun luft, der strømmer op over Danmark, og temperaturen kan nå 17 til 18 grader.

Vejret begynder nu at være ret sikkert langt ind i uge 42, og der er store ændringer på vej.

Efterårsferien nærmer sig for mange danskere, og interessen for vejret i Danmark og Europa stiger markant.

Lørdag ligger Danmark med en kraftig blæst fra vest. Koldere luft er på vej ned over landet.

Et højtryk etableres tæt på Danmark, men der er endnu usikkerhed om, hvor højtrykket præcis placerer sig.

Luften er kold, og temperaturen kommer ikke meget over 10 til 11 grader.

Mandagen ser ud til næsten at være helt tør. Lokalt kan der være en byge ved vestkysten eller omkring Bornholm, men de fleste får en solrig dag med få drivende skyer.

Lørdag kommer vi til at ligge på 10 til 14 grader.

Bygerne vil primært ramme vestvendte kyster. Det betyder, at mange store byer i Danmark som Aalborg, Aarhus, Odense og København vil have tørvejr.

En prognose for højtryk og lavtryk onsdag 18. oktober. Køligere luft er nået langt ned over Europa.

Her vises højtrykket nord for Danmark, som giver en kølig nordøstlig vind.

Flere prognoser viser, at højtrykket også kan ende med at ligge over Danmark i en periode og give meget svag vind.

Luften er kold, og bliver vinden svag, forventer TV 2 Vejret nattefrost i løbet af uge 42.

Frem mod slutningen af uge 42 peger prognoserne på, at højtrykket flytter sig øst for Danmark, hvilket giver en kølig sydøstlig vind.