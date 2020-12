Vejret går fra gråt til gråt og vådt

Det massive skydække, der har ligget hen over Danmark hele måneden, tyndes lidt ud senere på ugen. Det betyder, at solen også begynder at kigge mere frem.



- De næste dage bliver det skyet og regnfuldt, men regnvejrene rydder så at sige op, forklarer Jens Ringgård Christiansen.

Han understreger dog, at det ikke bliver decideret solrigt sidst på ugen.

Samtidig er vi derhenne, hvor solen kun befinder sig mindre end syv timer over horisonten.

Det betyder, at selvom skyerne trækker sig lidt til side, skal de gøre det på det rigtige tidspunkt. Ellers bliver det udkig til en stjernehimmel i stedet.