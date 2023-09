Varsler om skybrud

Denne linje af byger møder det danske land i nattetimerne, og i den forbindelse har TV 2 Vejret udsendt et varsel for skybrud og torden.

En kold og fugtig luftmasse bevæger sig over det varme vand i Nordsøen, og det giver anledning til en såkaldt truglinje. I sådan en linje er der en masse energi til rådighed til at kunne danne kraftige byger.

Har du planlagt et udendørs arrangement lørdag formiddag, kan det være en god idé at have en plan B i baghånden. Weekenden begynder nemlig med udsigt til bulder og brag.

Varsel samt mindre risiko for skybrud og torden gældende for lørdag.

De kraftige byger ser ud til at blive mest intense over Sønderjylland tidligt lørdag morgen.

Derudover er der også en mindre risiko for skybrud og torden over Vestsjælland i tidsrummet fra klokken 07 til 13.

For resten af Jylland er dette gældende fra klokken 03 til 10. For Fyn er risikoen størst fra klokken 05 til 11.

Mens bygerne bevæger sig mod øst i løbet af dagen, begynder luftmassen også langsomt at opvarmes. Det betyder, at bygerne ikke ser ud til at blive lige så kraftige over de østlige dele af Danmark.



Samtidig har vejrsystemet også mindre fugt til rådighed, når det rammer land, mens et højtryk over Centraleuropa presser på. De faktorer er også med til, at intensiteten af bygerne aftager hen af dagen.

Lokale byger truer resten af dagen

Selvom varslet og risikoen for skybrud kun er gældende først på dagen, betyder det ikke, at bygerne ophører.

Der kan nemlig stadig være lokale byger på spil resten af eftermiddagen og først på aftenen.