Varmt sensommervejr lige om hjørnet

Og ellers er det særligt fredag, når mange går på weekend, at sensommervejret for alvor melder sin ankomst.

At vi befinder os i en køligere luftmasse, kommer vi for alvor til at mærke natten til torsdag, hvor temperaturen i særligt de indre dele af Jylland kan komme ned på mellem 4 og 7 grader – lokalt måske koldere.

Fordi luften er koldere, vil man opleve, at himlen vil fremstå mere blå, end den gjorde under den seneste meget varme periode.

Det er et højtryk øst for Danmark, der sørger for det flotte sensommervejr i weekenden.

Et højtryk øst for Danmark sørger for en periode med få skyer, mens der samtidig bliver trukket lun luft op over landet fra syd.

Prognoser viser, at temperaturen generelt forventes at toppe med 18 til 23 grader.

Måske kan det endda blive en smule varmere ved ugeskiftet med op imod 25 grader, hvilket vil udløse endnu en sommerdag. Dette er dog stadig noget usikkert.

Var sensommervejret faldet en uge senere, havde der været tale om løvfaldssommer, hvilket er defineret ved, at der efter jævndøgn kommer tre dage i træk med mindst 20 grader.