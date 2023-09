Varmen topper lørdag – her kommer vejrskiftet

Fredagen er den femte meteorologiske sommerdag i træk i september, og kigger man på prognoserne, fortsætter varmen lidt endnu.

Lørdag ventes varmen at kulminere, mens det først er om et par dage, at varmen endegyldigt synger på sidste vers denne omgang.

Overgangen til køligere vejr i starten af næste uge bringer også mere ustadigt vejr med sig, og der er potentielt mulighed for tordenbyger.

Varm lørdag – tåget søndag

Lørdagen lægger fra land med lokale tågebanker, men i meget mindre omfang end fredag morgen.