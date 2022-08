Varm torsdag - du kan blive skoldet på 35 minutter

Flere har siden på blandt andet TV2 ØSTJYLLANDs Facebook-side undret sig over dette varsel. Nu uddyber DMI. For varslet gælder kun for nogle grupper.

- Vi varsler, da det kan være farligt for nogle grupper. For eksempel kan kommunerne sørge for, at de ældre får ekstra besøg og får tilbudt noget at drikke. Forældre kan blive gjort opmærksom på situationen, og kroniske syge kan tage deres forholdsregler, lyder det fra beredskabschef hos DMI Knud-Jacob Simonsen til TV2 ØSTJYLLAND.