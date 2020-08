Varm start på august - her kan man få 27 grader

Efter en juli, som kun bød på to meteorologiske sommerdage, og samlet set blev den koldeste i 22 år, så starter august med at tage revanche.

Fredag steg temperaturen til 24,6 grader nær Kolding, og lørdag bliver det endnu varmere.

Allerede før middag vil temperaturen mange steder være steget til 23-25 grader, og herefter vil temperaturen stige yderligere. Dermed er det sikkert, at vi får årets 15. sommerdag - og den blot tredje på over en måned.

Temperaturer lørdag eftermiddag. I den sydlige del af Jylland kan temperaturen nå 27 grader. Foto: TV 2 Vejret

Temperaturen topper ud på eftermiddagen, hvor man i den sydlige del af Jylland kan opleve 27, eller måske endda 28 graders sommervarme. Luften er varmest her, fordi der blæser ekstra varm luft op fra det nordlige Tyskland.

Længere østpå i landet når temperaturen 24-26 grader, men langs kyster der vender mod øst og syd, vil temperaturen nå et mere behersket niveau på cirka 20 grader, da vinden blæser fra syd og sydøst, og dermed bringer lidt køligere luft fra havet ind mod land.

Læs også Store rejsedag: Vejdirektoratet forventer tæt trafik og forsinkelser

Skyer fra vest

Selvom dagen er startet smukt - men med tåge enkelte steder - så vil skyer brede sig ind over Danmark fra vest i dagens løb. I første omgang vil det kun berøre Jylland, men senere på eftermiddagen når skyerne også til Sjælland.

Havde det ikke været for skyerne, så kunne temperaturen have nået omkring 30 grader, men med den skyggende effekt for solen, så 'slipper' vi med lidt lavere temperaturer.

Temperaturer lørdag aften klokken 20. Mange steder vil der være over 20 grader. Foto: TV 2 Vejret

Ud på aftenen kan der stedvis også falde en smule regn i Jylland, men det vil absolut være i småtingsafdelingen med mængderne.

Til gengæld kan man fortsat nyde en tørvejrsaften i resten af landet, hvor temperaturen klokken 20 fortsat vil befinde sig mellem 18 og 23 grader.

Søndag blæser køligere luft ind over Danmark fra vest, men sidst i næste uge strømmer varmere luft igen frem mod Danmark.