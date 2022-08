Varm søndag - her truer torden og skybrud

Dagen er begyndt flot langt de fleste steder. Kun i Sønderjylland har der været lidt dis og tåge, der vil fortage sig i løbet af formiddagen.

Søndag morgen ligger der et regnvejr ude over Nordsøen, og det vil i løbet af dagen give kraftig regn eller måske endda skybrud i Nordjylland.

Skybrudsvarsel

TV 2 Vejret har udsendt et varsel om risiko for skybrud med torden over det nordlige eller nordøstlige Jylland mellem klokken 12 og 16.