Vær opmærksom - julenat kan byde på glatte veje

Om få timer er det juleaften - og langt de fleste danskere vil formentlig sidde ved julebordet og hygge sig indendørs med familien. Senere på aften, når turen for en del går hjemad, skal man ud på vejene at køre.

Og her er der en lille, men reel risiko for, at der lokalt kan være glatte veje. Risikoen bliver større, jo længere hen på juleaften vi kommer, og navnlig i løbet af julenat, eller hvis man skal tidligt ud at køre julemorgen.

I takt med at det klarer en smule op i løbet af aftenen, vil temperaturen gradvist falde fra cirka seks graders varme og ned til to-tre graders varme, hvor det bliver koldest i løbet af natten.

Man skal dog ikke lade sig narre af, at der kan være plusgrader på termometret - for vejbanerne kan godt have en temperatur på omkring eller under frysepunktet.

Temperaturer ved midnatstid - julenat. Selvom der er positive temperaturer i to meters højde, kan der lokalt være frost på vejbanerne. Derfor er der lokalt risiko for isglatte veje. Foto: TV 2 Vejret

Smitter af på luften

Når temperaturen falder om natten, skyldes det, at jordoverfladen udstråler varme, hvorfor den afkøles. Derefter smitter den kolde jordoverflade af på luften ovenover.

Derfor er det på en nat med klart vejr koldere helt nede ved overfladen, end den temperatur som meteorologerne normalt måler i to meters højde.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at der vil være tale om udbredt glatte veje, men man skal være opmærksom på, at risikoen er tilstede - helt indtil julemorgen.

De kommende nætter bliver det gradvist koldere, og enkelte nætter kan temperaturen falde til fem-seks graders frost.