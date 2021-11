Vaccinekløft mellem danskerne: - Konflikten er ved at spidse til

Uenighed om vaccinekrav for coronapas

Der er uenighed blandt befolkningen om, hvorvidt det kun er vaccinerede personer, der skal have adgang til coronapas. Men det er et smalt flertal, der er for det.

Og det er et udtryk for, at konflikten mellem dem, der har taget stikket, og dem, der ikke vil, er ved at spidse til, mener Michael Bang Petersen.

- Vi vil formentlig begynde at se situationer snart, hvor vaccinerede danskere eksempelvis ikke længere vil invitere deres ikkevaccinerede relationer til fødselsdage og lignende, spår han.