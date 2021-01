Vådt i denne uge, måske rigtig vinter igen i næste uge

Det smukke vintervejr er ved at smelte væk, og den nye uge byder på vejr i efterårsgear med mange langvarige regnvejr. Der er dog lys for enden af tunnelen for de vinterglade. Prognoserne er enige om, at det igen bliver koldere om en uges tid.

Uge 3, som lige er begyndt, byder på 30 til 60 millimeter regn i Jylland, og omkring 25 millimeter til øerne. Normalt falder der 65 millimeter regn i januar måned i gennemsnit i Danmark.