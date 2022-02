Våd vinterferie i vente

Vinterferien i år ser ikke kun ud til at blive blæsende, men også drivvåd.

Flere frontsystemer står i kø for at skulle passere ind over landet i den kommende uges tid, og det kan give store mængder regn.

Mange steder kan man i løbet af uge syv få det, der svarer til en hel måneds nedbør, og helt lokalt over halvanden måneds regn.

Regn, regn og atter regn

Mandagen starter med, at et lavtryk over Nordsøen sender fronter og byger ind over landet, som både giver perioder med regn og opholdsvejr.