Våd og blæsende onsdag i vente

Byger og blæst i aften

Onsdag aften står den fortsat på spredte byger i hele landet. I Nordjylland kan der stadig være et vinterligt islæt over nedbøren.

I løbet af onsdag aften går endnu et lavtryk i land over Danmark. Det er den tidligere storm Dudley, der kommer forbi, og som vil få vinden til at tage yderligere til.

Over de vestlige og sydlige landsdele er der fra sent onsdag aften og natten til torsdag risiko for vindstød af stormstyrke.