Våd eller tør afslutning på august? Kamp mellem modeller udløser vejrgyser

De to modeller er enige om, at Bornholm får det vådt med op til 40 millimeter, mens store dele af Jylland fortsætter i det mere tørre spor med 0 til 6 millimeter.

Derudover er der også enighed i prognoserne om, at et lavtryk lægger sig øst for landet. Men mængden af nedbør er på nuværende tidspunkt meget usikker.

Enten bliver det en våd afslutning på august, eller også fortsætter den tørre periode resten af måneden.

De kommende dage vil TV 2 VEJRET følge udviklingen i lavtrykket, der kan gøre os klogere på, om kommende arrangementer skal holdes under åben himmel, eller om festteltet skal findes frem.