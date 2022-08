V og K vil have ekstra undersøgelse af varmecheck-udbetalinger

Det har fået regeringens støttepartier til at kræve en undersøgelse af omfanget, noget som klima- og energiminister Dan Jørgensen mandag fortalte til TV 2, at han vil igangsætte.

Dan Jørgensen fortalte, at han har bedt sin styrelse om at danne et overblik over, hvor mange fejludbetalinger der er tale om.

Mistillid til ministeriets egen undersøgelse

Både Mette Abildgaard (K) og Troels Lund Poulsen (V) mener dog, at det ligeledes er nødvendigt med en uafhængig undersøgelse.

- Når et ministerie undersøger sig selv, så når man selvfølgelig frem til, at det er det rigtige, man har gjort. Jeg har aldrig nogensinde set et ministerie sige, at "vi er da også helt forkert på den", siger Troels Lund Poulsen.

Han afviser, at der er tale om politisk drilleri af regeringen forud for en snarlig valgkamp.

- Det her er overhovedet ikke drilleri. Det er et spørgsmål om, at vi har en tilsynsforpligtelse som statsrevisorer til at se på, hvordan pengene bliver udbetalt og, at man også skal udbetale penge efter et princip om sparsommelighed. Det er et princip, hvor man er kørt over for fuldstændig rødt lys, siger Troels Lund Poulsen.

Der vil også være tale om en anden type undersøgelse.

Mens regeringen undersøger omfanget af fejludbetalinger, så vil Rigsrevisionen skulle kigge på, om man kunne have fundet en bedre model for udbetalinger.

To er nok til undersøgelse

Formanden for statsrevisorerne, Klaus Frandsen, Radikale Venstre, oplyser til TV 2, at der skal to statsrevisorer til for at få Rigsrevisionen til at tage en sag op.

- Men fordi der er noget formelt i forhold til, om den passer i størrelse den her, så tror jeg nu, vi vil gå efter at få enighed blandt flere end to, siger han.

Klaus Frandsen forklarer, at sagen om varmechecks er mindre end det, statsrevisorerne og Rigsrevisionen normalt kigger på. Derfor er der behov for at finde en anden form.

- Vi har sager, hvor vi siger, at der får vi Rigsrevisionen til at lave et notat på, men det ville ikke være værd at kaste ni måneders arbejde med dertilhørende udgifter efter det her. Det er problemstillingen for simpel til, forklarer han.