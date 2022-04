Utilfreds AGF-trup pressede på for at få stjerne tilbage

Mens Jon Dagur Thorsteinsson smøgede shortsene op i solen på Fredensvang, gik til arbejdet som han plejer, denne gang med en tilsyneladende selvvalgt mundkurv, blev der fulgt flittigt med fra sidelinjen.

Cheftræner David Nielsen og direktør Jacob Nielsen fik sig en snak, inden sidstnævnte besluttede sig for at bruge energien på at bekrige en fremmødt journalist for indholdet i en artikel, han ikke var enig i.

Sproget holder vi ude af denne, men humøret var da højt inden for stregerne, hvor islændingen flere gange understregede, at det nok er en sportslig fin vurdering at få ham 'aktiveret', som klubben annoncerede tirsdag.