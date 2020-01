Usædvanligt varm januar er på rekordkurs

Går du og synes, det er usædvanligt varmt vintervejr, vi oplever netop nu - så har du helt ret.

Januar har indtil videre vist sig fra sin allervarmeste side med milde sydvestenvinde, der er blæst ind over landet.

Læs også Risiko for stormstød de kommende to nætter

Kun få nætter har budt på frost, og sidste uge nåede temperaturen både onsdag og torsdag over 10 grader.

På vej mod varmeste januar i over 100 år

Det varme vintervejr betyder, at januar efter de første 13 døgn med en middeltemperatur på 5,2 grader er på vej mod en ny varmerekord.

Var januar slut nu, ville vi slå varmerekorden fra januar 2007, der lyder på 5,0 grader.

Dermed er vi lige nu på vej mod den varmeste januar siden målingerne begyndte i 1874.

Grafik: Døgnmiddeltemperatur dag for dag, middeltemperatur for januar 2020, varmerekord fra 2007 samt normalen for januar 1961-90.

Vi kan få over 10 grader - for tredje gang i januar

Det kommende døgn kan middeltemperaturen for januar stige yderligere, og dermed kan varmerekorden komme endnu tættere på.

Varm luft er allerede på vej mod os. Den ventes at strømme op over landet fra tirsdag aften og kan både natten til onsdag og onsdag morgen for tredje gang januar sende temperaturen op over 10 grader, og lokalt kan det blive lidt varmere, end vi oplevede det i sidste uge.

Læs også Nu kommer nattefrosten – og risiko for glatte veje

Månedens hidtil højeste temperatur blev målt i de tidlige morgentimer onsdag i sidste uge, hvor termometeret viste 10,7 grader.

Der er dog endnu et stykke op til den absolutte varmerekord for januar, der lyder på 12,4 grader målt i 2005.

Den normale temperatur for januar er 0,0 grader målt over den trediveårige periode fra 1961 til 1990.

ntet tyder på, at vi får betydeligt koldere vintervejr resten af måneden.

Et dybt kig i prognoserne viser, at januar fortsætter i det lune spor. Selv om måneden skulle ende blot lidt køligere, end den er begyndt, tyder alt på, at januar mindst ender blandt de fem varmeste siden 1873.