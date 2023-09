Usædvanlig sommervarme på vej mod Danmark - 30 grader kan lure forude

- Jeg vil ikke udelukke, at vi kan ramme 30 grader lokalt i slutningen af ugen, siger TV 2 Vejrets meteorolog Andreas Nyholm.

Allerede mandag kan vi ramme 25 grader, der er grænsen for en meteorologisk sommerdag.

Syv sommerdage i træk

Søndag vil byde på mere skyet vejr end de øvrige dage, og et par regndråber i det nordlige Jylland kan ikke afvises.

Ellers holder det helt tørt i hele landet, og sådan vil det fortsætte i den kommende uge.

Mandag og tirsdag vil temperaturene ligge på mellem 19-25 grader med en svag vind fra sydvest.

Fra onsdag drejer vinden mod syd, hvilket sender lunere luft op mod Danmark.

Temperaturen får derfor et nøk op, og i weekenden forventes den at ligge på mellem 20 og 27 grader – vel at mærke i skyggen.

- Det betyder, at der er en god chance for, at vi får syv sommerdage i træk, siger Andreas Nyholm.

Lokale varmebølger

Det kan derfor ende med lokale varmebølger i Danmark. En varmebølge er defineret ved tre dage i træk med temperaturer på over 25 grader på det samme sted.

- Det kunne lige så godt være højsommer, siger Andreas Nyholm.

Han kalder det "meget usædvanligt for årstiden".

Får vi syv sommerdage i træk i september, vil det være første gang i mindst 17 år.

Sidste gang vi havde længerevarende varme i september var i 2016, hvor vi i løbet af måneden kom op på syv sommerdage og nåede en temperatur på 29,9 grader.

I gennemsnit har vi to sommerdage i september.

Hvis vi når 30,0 grader, er det første gang i 75 år. 16. september 1947 blev der målt 31,6 grader.

Kolde nætter

Så mens kalenderen siger efterår, er vejret meget sommerligt.

Det eneste, der kan drille en smule, er morgentågen, der skyldes de længere nætter.

Og samtidig er det koldt både morgen og aften.

Modsat om sommeren er solen nemlig ikke lige så stærk i øjeblikket, og der vil derfor være færre timer om dagen, hvor det er rigtig varmt.

- Hvis man skal sidde ude i haven og spise, ville det nok være en god idé at tænde grillen lidt tidligere, end man er vant til om sommeren, for solen mister tidligt sin varme, lyder rådet fra Andreas Nyholm.

UV-indekset når da også kun op på fire – en del lavere end i højsommeren.

Der er en god chance for, at det varme vejr fortsætter ind i den efterfølgende uge, lyder det fra Andreas Nyholm.