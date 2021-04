USA vil sætte Johnson & Johnson-vaccine på pause

Undersøgelserne af blodpropperne fik flere lande til at sætte AstraZeneca-vaccinen på pause. Men efter EMAs konklusion genoptog de fleste udrulningen - men Danmark og Norge har stadig AstraZeneca-vaccinen på pause.



Det forventes, at de danske myndigheder melder noget ud om AstraZeneca-vaccinen i løbet af denne uge.

8,2 millioner doser

Tidligere på ugen meldte EMA ud, at man undersøgte fire tilfælde af det særlige sygdomsbillede i forbindelse med Johnson & Johnson-vaccinen.

Den amerikansk producerede vaccine er den, Danmark har lagt billet ind på flest af: 8,2 millioner doser. Den første sending på lidt over 38.000 vaccinedoser ankommer i den her uge til Danmark.



Vaccinen kræver - i modsætning til de tre andre godkendte vacciner mod coronavirus - kun et enkelt stik for at have en effekt.

Det gør indtryk, at USA sætter Johnson & Johnson-vaccinen på pause. Det skriver Sundhedsstyrelsen, der venter at komme med udmelding om vaccinen i denne uge.