Unge skaber stor glæde på plejehjem: - De gør mig i godt humør

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) mener, at udfordringen med at skaffe arbejdskraft til landets plejehjem blandt andet kan løses ved, at kommunerne bliver bedre til at ansætte fritidsjobbere under 18 år i ældreplejen.

- Det her løser ikke problemerne med et snuptag. Men det peger fremad og betyder, at der forhåbentlig er unge, som kan se sig selv i ældreplejen, der ellers ikke havde gjort det, fordi de ikke kendte til jobbet, siger hun til TV 2.

Et anderledes fritidsjob

Flere af landets 98 kommuner forsøger nu at gøre noget ved manglen på sosu-assistenter.

Blandt andet i Horsens hvor unge ned til 15 år bliver tilbudt at arbejde på et plejehjem og passe de ældre som deres fritidsjob.