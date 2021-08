Unge mænd på viagra: En lille pille en halv time inden sex virkede for 26-årig

Anders Beich tror, at tendensen kan skyldes, at de unge føler, det kan være vanskeligt at leve op til nutidens perfektionistiske tendenser.

- Mange relationer foregår ofte på virtuelle medier, hvor man kan fremstille sig selv i gunstig belysning. Og en af konsekvenserne er, at ægte relationer, hvor man skal tæt på hinanden fysisk, bliver mere og mere vanskelige, siger Anders Beich til TV2 ØSTJYLLAND.

Tænkte ikke over bivirkninger

Nicolas Kaiser har ikke skænket de bivirkningerne, han har haft, mange tanker – også selvom han har uregelmæssig hjerterytme.

- Jeg har bare tænkt, at jeg skulle have noget, der virkede nu, og så bare været glad for, at nogle havde lavet en pille, som er ret magisk, lyder det.

Han har i dag en kæreste, og han har aldrig brugt viagra, når han har været sammen med hende eller andre kærester, siger han.

