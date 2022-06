Uffe Ellemann-Jensen er død: Tusinder mødte op, når han debatterede i Aarhus

Mandag oplyste hans søn og nuværende Venstre-formand, Jakob Ellemann-Jensen, at hans far var blevet indlagt på Rigshospitalet, fordi hans tilstand var forværret. Derfor rejste Jakob Ellemann-Jensen sammen med sin søster, Karen Ellemann, hjem fra Folkemødet på Bornholm for at være ved deres far.



Uffe Ellemann-Jensen blev 80 år. Han efterlader sig sin hustru, Alice Vestergaard, og sine fire børn samt ti børnebørn.

Kræftsygdom var vendt tilbage

I 2011 blev Uffe Ellemann-Jensen opereret succesfuldt for prostatakræft. Men han har været plaget af kræft i en årrække.

Uffe Ellemann-Jensen var formand for Venstre fra 1984 til 1998 samt Danmarks udenrigsminister fra 1982 til 1993. Han var en aktiv stemme i den politiske debat lige til det sidste, blandt andet i debatten op til folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet, der blev afholdt 1. juni. Han nåede at se danskerne afskaffe det forbehold, som han var stor modstander af.

Uffe Ellemann-Jensen fortalte sidste år til Kristeligt Dagblad, at hans kræftsygdom var begyndt at røre på sig igen.