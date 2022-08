Udsigt til stort set ingen nedbør i over en uge

Hvor længe det tørre, solrige og varme vejr vil blive ved, er noget usikkert. Noget kunne dog tyde på, at vi skal helt hen i starten eller midten af uge 33, før der igen er regn på femdøgnsskemaet.

Hele Danmark kan snart blive knastørt

Juli endte markant tørrere end normalt, da der faldt omkring 30 procent mindre nedbør, end hvad man kan forvente sig af årets anden sommermåned.

Ligeledes er august kommet relativt tør fra start, hvor det primært har været dage med kraftige tordenbyger, der holder nedbørsmængderne oppe.

Derfor er der allerede et tårnhøjt tørkeindeks i store dele af landet. Især de sydlige og østlige landsdele har allerede et højt tørkeniveau. Et højt tørkeindeks betyder, at planternes jordvandsmagasiner er ved at være tømte.

Tørkeindeks, 7. august

Tørkeindekset søndag morgen. Høj risiko for tørke i en stor del af landet.