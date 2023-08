Udsender varsel om skybrud og torden

Temperaturen når lige over 20 grader, når det bliver varmest.

Søndag er startet med ganske fredeligt vejr. I hele landet står man således op til rolige vindforhold og tørvejr med nogen sol.

Men lad dig ikke narre.

Atmosfæren over Danmark er nemlig stadig ustabil, og det betyder, at der nok engang er risiko for kraftige tordenbyger, der stedvis kan være med skybrud.



I den forbindelse har TV 2 Vejret udsendt varsel om skybrud og torden. Varslet er gældende for hele Jylland og Fyn samt Vestsjælland i tidsrummet søndag klokken 11 til 21.