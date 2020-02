Udenlandsk ekspert sender opfordring til danskere: Tænk jer om, før I spiser avocado

CO2-neutralitet. Miljøbevidsthed. Klimaregnskab.

Buzzwords, som i de senere år virkelig har taget fart i den offentlige debat. Ikke bare i Danmark, men i store dele af verden.

Men hvis danske forbrugere og virksomheder virkelig vil tage den grønne omstilling alvorlig, skal der også være bevidsthed om vandaftrykket i forbindelse med dyrkning af fødevarer uden for landets grænser.

Det mener hydrologiekspert og leder for den hollandske forening Good Stuff International i Latinamerika, Diego Arévalo. Foreningen specialiserer sig i vandproblemer.

- Min besked til danskerne er, at de skal tænke sig om, hver gang de forbruger noget. Tænke over, at det produkt, de køber, har haft konsekvenser andre steder, siger han.

Et produkt sætter altid vandaftryk

Alle produkter sætter vandaftryk i form af, hvor meget vand det kræver at producere dem, og hvilke konsekvenser det har for miljø og biodiversitet.

Den populære Hass-avocado, som er den, vi hyppigst spiser i Danmark, suger eksempelvis store mængder vand, kræver skadelige kemikalier og skaber risiko for jordskred i Quindío-regionen i Colombia.

Det er et stort problem, at vand sjældent medregnes som en del af omkostningerne ved udbud og efterspørgsel, mener Diego Arévalo.

Han påpeger, at landbrug i dag står for over to tredjedele af verdens samlede forbrug af ferskvand.

- Colombias viden om vandkvalitet og grundvand er ikke-eksisterende. Der er ikke nok kapacitet til at udføre effektiv kontrol med landbrugskemikalier, fortæller han.

Vi har i Salling Group stort fokus på vores hollandske avocadoleverandør, der blandt andet leverer fra Colombia. Herunder dialog om miljø, belastning og sociale forhold, der er kritiske i Colombia, siger talsmand for Salling Group Kasper Reggelsen. Kasper Reggelsen, talsmand, Salling Group

Alligevel tøver europæiske og danske supermarkeder ikke med at importere varer fra Colombia, selvom produktionen ifølge lokale ændrer naturlige vandløb og terræn i bjergene.

- I dag står lande som Colombia til tjeneste for store økonomiske virksomheder i verden, mener miljøekspert Néstor Ocampo fra miljøforeningen Cosmos i Quindío i Colombia.

Han begræder indførslen af den fremmede avocadofrugt i Colombia og opfordrer vestlige forbrugere til at boykotte frugten og i stedet købe lokalt.

Dansk import på trods af manglende garanti

Hos Salling Group, som inkluderer Netto, er man bekendt med problematikken om miljøbelastning i Colombia og ressourceforbrug ved produktion af avocado.

Men det er ikke nok til at udelukke handel med bestemte lande, mener virksomheden.

- I stedet skal vi arbejde for og medvirke til, at forholdene bliver bedre. Vi har i Salling Group stort fokus på vores hollandske avocadoleverandør, der blandt andet leverer fra Colombia. Herunder dialog om miljø, belastning og sociale forhold, der er kritiske i Colombia, siger talsmand for Salling Group Kasper Reggelsen.

Salling Group kræver en såkaldt GlobalG.A.P-certificering af deres frugt- og grøntleverandører. Denne certificering stiller miljøkrav til landbrugsvarer.

Ifølge vandeksperten Diego Arévalo kan man dog godt skyde en hvid pind efter certifikater og kontrol med miljølicenser i Colombia. Det er nemlig et af de mest korrupte lande i Latinamerika.

Løsning hos forbrugerne

Hvordan afhjælper man så problemet?

Susanne Link, som sidste år lavede en afhandling fra Uppsala Universitet om bæredygtigt avocadoforbrug, mener, at løsningen ligger hos forbrugerne.

- Det er europæiske borgeres ansvar at efterspørge bæredygtig avocadoproduktion. De er slutbrugerne og har derfor den største indflydelse og kan putte pres på detailhandlerne såvel som regeringen, siger hun.

Men der ligger også et ansvar hos både myndigheder og medier, mener hun.

Generelt mener Susanne Link, at man skal undgå landbrugsvarer, der er sprøjtet med plantebeskyttelsesmidler, ved at købe økologisk eller fra lokale producenter, som man kender.

Artiklens forfattere har fået tilskud fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje, som kan søges af alle, der vil lave formidling om forholdene i udviklings- og vækstlande til den danske befolkning.