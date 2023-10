Tysk model kan spare pendlere tusindvis af kroner

Spørgsmålet var stillet af Radikale Venstres transportordfører, Stinus Lindgren, der i slutningen af august spurgte Transportministeriet, hvad det ville koste, hvis danske pendlere skulle have en fast pris på 400 kroner om måneden for at benytte kollektiv transport uden at krydse Storebælt.

Syd for grænsen kan tyskerne køre med regionaltog, lokalbaner, S-tog og metro for en fast pris på 49 euro om måneder. Det svarer til cirka 370 danske kroner.

Det kan hurtigt blive til en besparelse på mere end 1000 kroner for danske pendlere hver måned, hvis de danske politikere beslutter sig for at gøre som de tyske.

- Det er mange penge. Men det betyder slet ikke, at jeg synes, at vi skal opgive tanken, siger han.

- Vi spurgte til det, fordi jeg blev gjort opmærksom på, hvad man gør i Tyskland. Vi skal tilskynde flere til at vælge noget andet end bilen, siger Stinus Lingren til TV 2 og medgiver, at 1,2 milliarder kroner ikke er "helt billigt".

Det er "spændende", siger Alternativets transportordfører, Christina Olumeko, som er meget åben over for modellen.

- Det vil kræve investeringer i flere tog, flere skinner og i det hele taget mere kapacitet. I Tyskland har der også været stor frustration over, at kapaciteten ikke har kunnet følge med, siger han.

Transportministeren peger desuden på, at der formentlig vil være et "stort skyggetal" for udgifterne, fordi erfaringer fra Tyskland viser, at den faste pris får interessen til at eksplodere.

- Spørgsmålet om takster er mere kompliceret end som så. Hvis man har købt en billet til en fast pris, bliver det mere fristende at springe på bussen eller toget i stedet for at tage cyklen, selvom man kun skal et kort stykke. Så skaber man unødig trængsel i den kollektive trafik, siger Thomas Danielsen.

For det første bliver udgifterne meget hurtigt langt større end 1,2 milliarder kroner, forklarer ministeren. For det andet risikerer man at få for mange "forkerte" passagerer i den kollektive trafik.

Den model, som Trafikministeriet har regnet på , lægger op til en fast pris på 400 kroner om måneden for rejser, der ikke krydser Storebælt, men rejser over Storebælt skal koste 1500 kroner om måneden.

Der vil være store besparelser at hente for danske pendlere, hvis Danmark fik en "tysk model" med faste priser på kollektiv trafik. Det viser en sammenligning af priser på pendlertjek.dk .

Enhedslistens transportordfører, Jette Gottlieb, stemmer i. Hun kalder den kollektive trafik for "under total nedsmeltning" og ser gerne, at priserne på togkørsel bliver så tilpas lave, at flere danskere vælger bilen fra og toget til.

Det kan dog også ske ved en anden model, siger hun. For i Enhedslisten ser de også gerne, at danskerne får mulighed for at købe et særligt årskort, som sikrer adgang til at køre med offentlig transport til en langt billigere pris, end hvis ikke man har betalt for et årligt "togkort".

- Pointen er, at det ikke skal koste mere, end når to personer kører i en personbil. Altså ikke udgifterne til køb af bilen, men for eksempel udgifterne til benzin, siger hun.

"Noget urealistisk"

Anderledes kritiske er Socialdemokratiet, Liberal Alliance og SF.

Transportordfører Sofie Lippert (SF) kalder de 1,2 milliarder kroner "en slat" og siger, at hun ikke er sikker på, at den tyske model er den rigtige løsning.

- Det vigtigste er at sænke taksterne på de lange og mellemlange ture, hvor alternativet er bil. Det er til gengæld ikke så vigtigt for mig at få sænket taksterne i metroen i København, hvor man skal på et jakkesætjob, siger hun.

Også Thomas Jensen (S) ser prisen som en udfordring, for de 1,2 milliarder kroner "har vi ikke lige ved hånden".