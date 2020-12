Tvunget til at spille: - Det er hul i hovedet

- Jeg anerkender, at det kan være svært at holde overblikket, når du står midt i det, men jeg tror, vi skal lytte allermest til dem, som kan se det fra helikopterperspektiv, siger Thomas Christensen.

”Alle skal behandles på samme måde”

I det konkrete tilfælde er det turneringschefen i DHF, Frank Smith, der har været i kontakt med Århus Håndbold og afvist at udsætte tirsdagens opgør mod Lemvig-Thyborøn.

- Det kunne måske godt lade sig gøre at udsætte denne kamp, for ingen af holdene spiller europæiske kampe, men hvis vi tillader to hold at flytte kampe, mens andre ikke får lov, giver det ikke mening. Et af mantraerne, vi arbejder med inden for håndboldens verden, er, at alle skal behandles på samme måde, siger Frank Smith.

- Det er en af årsagerne til, at vi aftaler regler såsom en coronaprotokol. Det er for at sikre, alle har samme muligheder og udfordringer, kan du sige.

Men hvilke sundhedsfaglige vurderinger bygger beslutningen om at lade andre regler gælde for håndbold som elitesport end i samfundet generelt?

- Du kan altid diskutere, om reglerne er hundrede procent korrekte rent sundhedsfagligt, men de er vedtaget ud fra, at det også er vigtigt at holde klubelitesporten kørende i stedet for at lukke sig selv ned. Derfor er det regnet ind, at der kan komme smittetilfælde, som der har været nogen - ikke mange - stykker af.

Så du er tryg ved at sende de spillere, der skal i kamp tirsdag, hjem til deres familier til jul om to dage?

- Jeg vil sige det på en anden måde. Her har vi en masse spillere, som for langt de fleste vedkommende har håndbold som deres primære beskæftigelse. Hvad tror du, arbejdsgiveren ville sige til ansatte i for eksempel Bilka eller sundhedsplejen, hvis de kom og sagde, at de var lidt utrygge ved at gå på arbejde, fordi de kunne risikere at være tæt på smittede og gerne vil være sammen med deres familie til jul?

Ubehag i kroppen og bil i stedet for bus

Der er altså ingen vej uden om for de spillere, som med ubehag i maven mødes tirsdag aften.

Århus-spillerne vil ikke stimle sammen i bus, men i stedet køre til kampen i egne biler, fortæller træner Erik Veje Rasmussen.

I Lemvig venter et hjemmehold, som ifølge direktøren nok skal være kampklar omstændighederne til trods.

- Men de får en opgave bagefter, for det er ikke behageligt for dem. Hvis de får corona i kroppen, får de det nok først at vide den 26., siger Flemming Nielsen.