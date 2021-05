TV 2 erfarer: Vaccinationskalender forsinkes yderligere to uger - J&J skal genovervejes

Da beslutningen om at droppe den i det danske massevaccinationsprogram blev taget, var det amerikansk data og en antagelse om underrapportering af bivirkninger her, der lå til grund. Det skyldtes, at USA på det tidspunkt var det eneste land, der brugte vaccinenen, men siden er mange andre lande kommet til, og derfor kan der være mere retvisende data.

Forsinkelse på forsinkelse

Vaccinationskalenderen er blevet forsinket mange gange.

I starten af året var planen, at danskerne kunne forvente at være færdigvaccineret i slutningen af juni. Men siden har der været forsinkeler i leverancerne fra blandt andet Moderna, og så har Sundhedsstyrelsen besluttet at tage vaccinerne fra både AstraZeneca og Johnson & Johnson ud af massevaccinationsindsatsen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kaldte for et par uger siden beslutningen om at tage Johnson & Johnson-vaccinen ud af massevaccinationsprogrammet for "særegen".

Opdateres...