TV 2 erfarer: Regeringen vil sænke dagpengene for unge nyuddannede

Ifølge Lizette Risgaard kredser forslagene om at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked – eksempelvis ved at sikre, at alle der ufrivilligt arbejder på deltid i det offentlige, kan få ret til fuldtid.

- Vi skal invitere alle med på arbejdsmarkedet. Dørene skal åbnes til de mange mennesker, som står udenfor arbejdsmarkedet. De kan med fordel opkvalificeres, så de kan bruges, de steder der mangler jobs, sagde hun tirsdag til TV 2.

Regeringens udspil præsenteres i Spejlsalen i Statsministeriet.

Her vil statsminister Mette Frederiksen (S), beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) deltage.