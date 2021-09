TV 2 ændrer VM-dækning efter Chris Anker Sørensens dødsfald

Han oplyser, at han tidligt søndag morgen flyver til Belgien til starten af VM i cykling.

Og det VM får en anden betydning nu, siger han.

- Nu kører vi for Chris ved det her VM. For at vise respekt for ham, alt hvad han har opnået, og hans alt for tidlige død, siger han.

Fra cyklen til ekspert hos TV 2

I sin karriere som aktiv cykelrytter fra 2005-2018 nåede Chris Anker Sørensen at deltage i 12 Grand Tours, hvoraf fem var verdens største cykelløb, Tour de France.

I 2010 vandt han 8. etape i Giro d’Italia, mens han i 2015 vandt DM i landevejsløb.

Det hele startede for alvor hos Bjarne Riis’ danske cykelhold i CSC, hvor Chris Anker Sørensen kørte fra 2007 til 2015, efter han allerede i 2005 havde været på prøve hos holdet, der til sidst blev russisk og hed Tinkoff-Saxo.

Det sidste år af sin karriere kørte han for danske Riwal.

Efter sin aktive karriere skiftede Chris Anker Sørensen jobbet som cykelrytter ud med en plads i kommentarboksen hos TV 2 SPORT, hvor han har været en afholdt og respekteret kollega.