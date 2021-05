Trods regn- og tordenbyger: Mandag kan blive årets første sommerdag

De sommerlige temperaturer har gjort søndag til årets hidtil varmeste dag i Danmark, og den varmeste siden 27. september 2020.

Mandag kan blive årets første meteorologiske sommerdag - knap to uger tidligere end normalt

Den varme luft er fortsat med at blæse op over Danmark, og det mærker vi i dag, hvor det bliver endnu varmere.

Allerede i formiddagstimerne vil temperaturen stige til over 20 grader, og ud på eftermiddagen - når det er varmest - kan man på store dele af Sjælland opleve temperaturer på 24-25 grader, lokalt endda 26 grader.

Det betyder, at der er en reel mulighed for, at mandag bliver årets første meteorologiske sommerdag i Danmark, hvilket sker, hvis temperaturen passerer 25 grader.

DMI oplyser dog, at det også bliver en dag, hvor man kan opleve skyer, regn-eller tordenbyger.