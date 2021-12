Trepartsaftale genopliver ordning om lønkompensation

Ordningen kommer til at køre til 15. januar næste år. Det betyder, at eksempelvis natklubber og spillesteder, som er tvunget til at lukke grundet restriktionerne, kan sende deres medarbejdere hjem på lønkompensation.

- Det er ulykkeligt, at der er brug for det, men på den her måde hjælper vi hinanden med at komme gennem de næste måneder, siger Lizette Risgaard.