Tre veninder flyttede fra storbyen og åbnede bageri på lille dansk ø

En løs idé, som forplantede sig i de to unge kvinders bevidsthed. Blot et halvt år senere valgte de, sammen med deres tredje veninde, at rykke ud af storbyen og flytte til øen for at åbne et lille bageri.



- Det var meget spontant. Der var ikke så langt fra tanke til handling, fortæller Solbjørk Kirstine Buch i ’Go' morgen Danmark’.

Det nye liv

Livet på Anholt er langtfra ferie, selvom det stadig er sommer.

Dagene begynder klokken fire om morgenen for Solbjørk Kirstine Buch, Albertine Nordby Rasmussen og Ann-Sofie Antonsen.

For inden bageriet åbner klokken halv otte, skal de nå at bage surdejsboller og kardemommesnurrer til turister og lokale, der kommer forbi det lille hvide hus på ferieøen.