Tre simpe råd: Sådan forbedrer du dine chancer for at få mandelgaven

Med tre simple huskeregler kan du forbedre dine chancer gevaldigt for at få mandlen. Foto: Vibeke Toft - Ritzau Scanpix

Denne artikel er tidligere udgivet på tv2.dk i december 2017.

Risalamande. Den populære juledessert findes i mange versioner med forskellige mængder af fløde og kirsebærsovs.

Misionen er dog fælles for alle. Det gælder om at få fat i mandlen, der udløser den eftertragtede mandelgave.

Mens din mormor gnægger fornøjet, sætter far tungen i kinden og lader som om, han har den. Alt imens gennemsøger din bror skålen i et sidste, desperat forsøg på at finde den. Og så er det alligevel din heldige kusine, der endnu en gang sidder med mandlen i hånden.

Men i år kan sejren langt om længe blive din. Med tre simple huskeregler kan du forbedre dine chancer gevaldigt for at få mandlen.

Mandlen ligger aldrig i toppen

Det fortæller Jacob Sherson, der er forskningsleder på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet.

- Selvfølgelig bliver sandsynligheden for at få mandlen større, jo mere risalamande, du tager. Derudover er det én ting, vi ved med sikkerhed, og det er, at mandlen ikke ligger i toppen. Værten vil højest sandsynligt røre rundt i desserten, så den ikke er synlig, siger han og fortsætter:

- Så man skal aldrig være den første, der tager risalamande, for så får man for meget af toppen. Og så skal man sørge for ikke at skrabe men at grave dybt. Så dybt som muligt.

Tilfældigheder er svære at undgå, når man spiser risalamande. Men med disse simple huskeregler kan du få marginalerne på plads, lover Jacob Sherson.

Mandlerne ligger sjældent i toppen af skålen med risalamande. Foto: Colourbox

Held kan også være ren statistik

Og så er der statistikken.

Sidder I fem personer rundt om en skål risalamande, vil de fleste af jer acceptere, at I bør vinde mandlen hvert femte år. Og selvom det på sin vis også er rigtigt, er statistik sjældent lineær.

Selvfølgelig bliver sandsynligheden for at få mandlen større, jo mere risalamande, du tager. Derudover er det én ting, vi ved med sikkerhed, og det er, at mandlen ikke ligger i toppen. Jacob Sherson, forskningsleder, Aarhus Universitet

- Der er altid nogen, der kender nogen, der er heldig og har vundet seks år i træk. Men det er ikke nødvendigvis held. Kigger man på sandsynlighedsregningen, burde der gå tusindvis af danskere rundt, som har vundet seks år i træk. Sidder I fem personer sammen, skal du helt op på at vinde ni år i træk, før der rent faktisk er tale om held. Alt andet handler bare om statistik, siger Jacob Sherson og slutter:

- Og så er det værd at nævne, at vi har meget selektive hukommelser. Mens nogen af os er gode til at huske de positive ting, fokuserer andre på de negative. Dem, der siger, at de aldrig får mandlen, vinder oftest på lige fod med alle andre.

Vinder du alligevel ikke mandlen, kan du underholde resten af juleselskabet med, at risalamande - trods sit fransk-klingende navn - er en dansk dessert. Desserten blev for første gang rørt sammen i begyndelsen af 1900-tallet, hvor de borgerlige hjem indtog desserten til jul.