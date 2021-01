Træningsudstyr udsolgt landet over: - Det er lidt, som om vi har Black Friday hver dag

Han understreger dog, at mange forhandlere allerede i foråret begyndte at bestille store mængder udstyr hjem for at mætte efterspørgslen.

Men alligevel må begge direktører melde alt udsolgt for mange typer træningsudstyr.

- Det er næsten det hele. Håndvægte har ingen kunne holde hjemme siden marts. Men det er også generelt træningsmaskiner som romaskiner og løbebånd, fortæller Michael Gade Madsen.

Men det er ikke kun producenterne af udstyret, der har svært ved at holde trit med købelysten.

Kommer til at kunne mærkes på prisen

Langt det meste træningsudstyr på det danske marked produceres i Asien og fragtes til Danmark på containerskibe.

Men på grund af coronakrisen er shippingbranchen i blandt andet Kina presset i knæ, fortæller Bo Thomas Liendgaard:

- Hele containermarkedet i Kina er jo brudt sammen, og vi kan ikke få plads på skibene. Så selvom varerne står færdigproducerede derovre, kan vi ikke få dem hjem.