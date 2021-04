Torsdag skifter aprilvejret

Kun Nordjylland kan fortsat nyde det tørre og stabile vejr torsdag, inden det også der skifter ligesom i resten af landet.

Fredag bliver pænere end weekenden med halvskyet vejr og knap så mange byger, mens weekenden byder på lidt mere vand fra oven.

Efter weekenden er prognoserne mere usikre, men som det ser ud nu, kan der være et større regnvejr på vej først i næste uge.

En enkelt af prognosemodellerne peger endda på, at der kan være et direkte vinterligt islæt i nedbøren, men dette afhænger af udviklingen i et lavtryk nord for Danmark.