Torsdag byder på pænt sommervejr til de fleste

Dermed bliver torsdag en dag med forskelle over landet, hvor det pæneste sommervejr findes over de sydlige og østlige egne.

Byger fra morgenstunden

Dagen er startet med mest sol mod sydvest samt på Bornholm, hvor solen skinner fra en skyfri himmel.

Andre steder er torsdagen lagt fra land med byger. En linje af byger er i skrivende stund ved at passere Nordjylland og Midtjylland. Bygerne forventes at have passeret indenfor de næste par timer.



Ellers bliver det en formiddag, hvor solen vinder mere og mere plads i mellem skyerne, og hvor mange kan se frem til nogen eller en del sol. Temperaturen i formiddagstimerne kommer op mellem 20 og 23 grader.