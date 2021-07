Torden og nye skybrud truer torsdag

Risiko for torden og skybrud

Fra middag og frem til i aften er der risiko for, at de skyer, der er blevet dannet i formiddagstimerne, kan vokse sig store nok til at kunne give tordenbyger.

Netop disse tordenbyger kan lokalt resultere i skybrud, som blandt andet kan give oversvømmet kældre.

Lokalt kan der i forbindelse med bygerne falde over 20 millimeter.