Torben blev anholdt i Frankrig: Politiets indsats vækker undren

Torben Nielsen er lastbilchauffør og afsoner lige nu en dom på seks år i Frankrig for forsøg på at smugle næsten ét ton hash. Men han fastholder, at han er uskyldig dømt og kritiserer dansk politi for ikke at have undersøgt hans sag.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at politiet i Danmark ikke vil efterforske den her sag. Det handler jo om en dansk lastbil, der bliver taget med næsten et ton hash, siger Torben Nielsen fra en mobiltelefon i det franske fængsel:

Torben Nielsen fra Aarhus var meget chokeret, da han blev anholdt. Han har gennem hele forløbet fastholdt, at han ikke anede noget om hashen i den lastbil, han blev fløjet ned for at køre hjem fra Spanien. Her er et uddrag af et brev, han sendte til kæresten Gitte kort efter sin anholdelse.

- Jeg har hele tiden fastholdt, at jeg er uskyldig dømt, mens de, jeg var ansat af, har været involveret i forskellige former for kriminalitet. Hvis bare dansk politi ville undersøge sagen, kunne det komme frem, at jeg er en uskyldig brik i et netværk af kyniske hashsmuglere.

Torben Nielsen blev i februar sidste år hyret af firmaet Lisberg Transport, der skulle have hentet en lastbil i Fuengirola i Sydspanien.

Da Torben Nielsen ankom, var lastbilen allerede læsset med tre paller vin. Herefter hentede han citroner og appelsiner på vej mod Danmark. Men i Frankrig blev han stoppet af toldere, der fandt 987 kilo hash gemt i pallerne med vin.

Torben Nielsen kan kommunikere på mobiltelefon fra fængslet i Frankrig, hvor han afsoner en dom på seks års fængsel. Foto: TV2

Torben Nielsens samlever Gitte Thoft og parrets venner har flere gange forgæves forsøgt at få politiet til at efterforske sagen. Og Torben Nielsens danske advokat, Erbil Kaya, undrer sig også over de danske myndigheders passivitet.

- Der er tale om en meget stor mængde hash. Og det er for dårligt, at dansk politi ikke har set nærmere på det firma, han kørte for, og hvem der ellers er impliceret i sagen. Hvis dansk politi også kom frem til, at min klient blev udnyttet af et netværk af narkosmuglere, ville det jo styrke hans sag i Frankrig, siger Erbil Kaya.

Politiet vil ikke kommentere sagen

Politiet vil ikke oplyse, hvorvidt Torben Nielsens sag er blevet efterforsket eller ej. Selvom det nu er næsten et år siden, at Torben Nielsen blev anholdt, er der ikke rejst sigtelser i Danmark.

- Der er ikke nogen automatik i, at når en dansk lastbil bliver taget i Frankrig, så går dansk politi i gang med at efterforske sagen. I forhold til de konkrete sager, du nævner, vil vi hverken be- eller afkræfte, hvorvidt vi har indledt en efterforskning, siger Søren Enevoldsen, vicepolitiinspektør i Nationalt Efterforskningscenter.

TV 2s kriminalmagasin, 'Station 2', har det forløbne halve år undersøgt sagen om Torben Nielsen og har i den forbindelse været i kontakt med en lang række implicerede i sagen. Blandt andre den daværende ejer af det danske vognmandsfirma Lisberg Transport, som heller ikke har været i kontakt med dansk politi.

- Jeg har ikke hørt noget som helst fra politiet. Og det kan da egentlig godt undre mig, for det er mig, der var direktør for det firma, som Torben Nielsen kørte for, siger Kimmi Lisberg. Hun siger også, at hun ikke aner, hvem der står bag den hash, som Torben Nielsen blev taget med.

- Jeg er træt af at blive kædet sammen med denne sag. Det betyder, at jeg har haft svært ved at finde job. Så for min skyld må politiet meget gerne undersøge den her sag, så de kan finde frem til de skyldige.

Mistænkelige personer bag hashtransport

Kimmi Lisberg fik hjælp til at arrangere Torben Nielsens tur til Spanien af sin far, Jørn Lisberg. Og han er et kendt navn hos politiet. Han har to tidligere domme for smugling af store mængder hash og afsoner lige nu en tilsvarende dom i Frankrig.

Inden han blev udleveret, fortalte han 'Station 2', at han heller ikke har hørt fra dansk politi i forbindelse med sagen om Torben Nielsen. Det samme gælder Jannik Ovesen, der kørte lastbilen til Spanien og læssede den med vin, inden Torben Nielsen tog over. Jannik Ovesen arbejdede desuden som speditør for Lisberg Transport.

- Jeg har intet hørt. Og det har også undret mig. Jeg troede, politiet interesserede sig for hashtransporter i den størrelsesorden, siger Jannik Ovesen.

Han har været hangaround, altså løst tilknyttet, hos rockergruppen Devils Choice, der er en støttegruppe til Hells Angels. Og som alle andre, som 'Station 2' taler med i forbindelse med sagen, siger han, at han ikke har kendskab til den hash, Torben Nielsen blev taget med.

Jannik Ovesen undrer sig over politiets passivitet. Foto: TV2

Flere hashtransporter med tråde til samme firma

Mens 'Station 2' undersøgte sagen, blev der taget endnu en dansk hashtransport med tråde til samme danske firma.

Lisberg Transport var nu overtaget af den tidligere medarbejder Thomas Madsen, der også har haft relation til rockergruppen Devils Choice. Han ansatte lastbilchaufføren Johni Mainz, som på sin første tur blev taget med 220 kilo hash i Frankrig. Også Thomas Madsen siger, at han intet kender til den ulovlige last, og igen er der ingen tegn på, at sporene til Danmark bliver efterforsket.

- Dansk politi er lige til at lukke op og skide i. Så længe de ikke efterforsker de danske bagmænd, risikerer jeg at ende i et fransk fængsel for noget, jeg ikke har gjort, siger lastbilchaufføren Johni Mainz. Han blev frikendt ved første instans, men sagen er nu anket.

Først da den tredje hashtransport med tråde til samme firma blev taget - denne gang på den dansk-tyske grænse - gik politiet ind i sagen. Denne gang var det et ungt kærestepar i en kølebil med 430 kilo hash. Igen var der tætte forbindelser til Thomas Madsen fra Lisberg Transport, som ifølge kæresteparret er manden, der arrangerede turen.

Interview kort før anholdelse

Da 'Station 2' opsøger Thomas Madsen, nægter han ethvert kendskab til de mislykkede smuglertransporter.

- Jeg er uskyldig. Jeg har bare formidlet kontakt mellem nogle chauffører og nogle, der skal have fragtet varer fra Spanien. Jeg har ikke selv noget som helst at gøre med hash.

Thomas Madsen købte vognmandsfirmaet Lisberg Transport i marts 2019 og er nu tiltalt for hashsmugling. Foto: Magnus Dall/TV2

Men er det ikke bare påfaldende, at du bliver involveret i den ene sag om hashsmugling efter den anden?

- Jo, men det er, som jeg siger. Jeg har intet med det her at gøre. Jeg har bare forsøgt at gøre folk nogle tjenester, siger Thomas Madsen.

Få dage efter blev Thomas Madsen anholdt af politiet og er nu fængslet. Han er tiltalt for forsøg på at indsmugle 430 kilo hash. Til gengæld er han ikke tiltalt i de to andre sager med lastbiler, der blev taget i Frankrig.

- Det er korrekt, at han kun er tiltalt i den ene sag. Hvorfor han ikke er tiltalt i andre sager, kan jeg ikke komme nærmere ind på, siger anklager i Syd- og Sønderjyllands Politi, Kristen Ege.

Ifølge 'Station 2s' kilder er der ikke taget skridt til at efterforske bagmændene bag de to sager i Frankrig, fordi politiet i forvejen er belastet af mange hashsager, og fordi smugleri af hash generelt ikke har højeste prioritet. Sidste år blev der beslaglagt godt 2368 kilo hash i Danmark. Lastbiler med hash skjult i lasten er den mest almindelige metode til at få hash smuglet ind i Danmark, og alene i transportleddet vurderer kilder i miljøet, at fortjenesten på et ton hash ligger på 2,5 millioner kroner.