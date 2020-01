Tørt og lunt weekendvejr

Der venter os en vejrmæssigt stille og rolig weekend med tørt og fortsat lunt vejr for årstiden.

Relativt lun luft vil fra sydvest og vest blæse ind over Danmark i weekenden. Vi får dog mest skyet vejr - men især lørdag er der gode chancer for lidt sol.

Efter skyer med lidt regn er passeret ned over Danmark fredag, vil der i løbet af lørdagen komme lidt opbrud i skydækket, og især over den østlige del af landet er der gode chancer for lidt sol.

Lunest i Sønderjylland

Temperaturerne når i løbet af dagen op på mellem seks og otte graders varme. Lunest bliver det i Sønderjylland.

I løbet af aftenen kommer der flere skyer, og der kan i aftentimerne og natten til lørdag måske falde lidt finregn i dele af Jylland.

Vinden bliver let til jævn fra sydvest og vest.

Vejrkort for lørdag klokken 15 Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Gråvejr på søndag

Søndag bliver det mest skyet med gråvejr de fleste steder, og kun helt lokalt kan man måske få et enkelt solstrejf eller to.

Søndagsturen kan nydes i tørvejr med temperaturer på mellem fire og syv graders varme. Køligst ventes det at blive i den sydlige del af landet, hvor lidt koldere luft blæser op fra Nordtyskland.

Vinden vil i løbet af søndagen dreje mod syd og sydvest og bliver let til jævn.

Vejrkort for søndag klokken 12. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

På vej mod varmeste januar siden 1873

Med det relativt lune weekendvejr nærmer vi os varmerekorden fra januar 2008, der lyder på 5,0 grader.

Til og med torsdag lå middeltemperaturen for januar på 5,5 grader, og med udsigt til fortsat relativt mildt vejr de kommende dage får vi den varmeste januar siden 1873.