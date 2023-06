Tørken bliver endnu værre

Tørkeindekset er et mål for, hvor stort et vandunderskud der er i landjorden, og det beregnes ved at kigge på forskellen i, hvor meget nedbør der er faldet over en given periode, og hvor meget vand der er fordampet over samme periode.

Rundt regnet svarer et tørkeindeks på 10 nogenlunde til, at jorden er 100 millimeter regn i underskud.

Tørkeindekset kan ikke overgå 10, men naturen kan sagtens blive mere udtørret og gå mere end 100 millimeter regn i underskud.

Prognoser peger på regn – men langt fra nok

I de seneste uger har der nærmest ikke været en eneste dråbe regn i prognoserne, men det ser ud til at ændre sig nu.

Flere veletablerede vejrmodeller peger nu på, at der i slutningen af den kommende uge kan være regn på vej, dog i et mindre omfang.